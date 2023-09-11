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Yerel Kars ve Kağızman için 'kuvvetli yağış' uyarısı!
Yerel

Kars ve Kağızman için 'kuvvetli yağış' uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 17:29:00 -
Kars ve Kağızman için 'kuvvetli yağış' uyarısı!

Doğu Anadolu'daki bazı bölgelerde, yarın yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Doğu Anadolu'daki bazı bölgelerde, yarın yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Konuya dair Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güneydoğusu ve Van'ın kuzey kesimlerinde yarın kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (İLKHA)

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