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Kars polisinden üniversite öğrencilerine sıcak karşılama

Kars’ta polis Kafkas Üniversitesi (KAÜ)’ye kayıt yaptıran öğrenciler ve ailelerini bilgilendiriyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 13:46
Kars polisinden üniversite öğrencilerine sıcak karşılama

Kars’ta polis Kafkas Üniversitesi (KAÜ)’ye kayıt yaptıran öğrenciler ve ailelerini bilgilendiriyor.



Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kafkas Üniversitesi’nde açtığı stantta, kente aileleriyle birlikte kayıt yaptırmaya gelen öğrencileri karşılıyor, çeşitli ikramlarda bulunuyor.


Kafkas Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler, okul görevlilerin dışında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da sıcak ilgi ile karşılanıyor. Polis, öğrencileri bilgilendirerek broşür dağıtıyor.


Öte yandan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Kafkas Üniversitesi’nde kayıt başvuruları devam ediyor. Polis, farklı şehirlerden kayıt yaptırmaya gelen öğrencileri karşılayarak sohbet ediyor, gerekli konularda bilgi veriyor.


Öğrencileri gitmesi gereken yerlere araçlarıyla götürüyor. Polisin uygulaması vatandaşları arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:46
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