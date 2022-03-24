Pek çok ilde kar yağışı devam ediyor. Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Kars’ta okulların tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor.

Kars okullar tatil mi? 25 Mart Cuma Kars’ta okullar tatil mi valilik açıklaması

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kars’ın bazı ilçelerinde 24 Mart Perşembe günü eğitime ara erildi. Önceki gün valilikten yapılan açıklamada, “Sarıkamış ve Digor ilçe genelindeki tüm okullarda,Kars merkez ve diğer ilçelerimizde ise, Köy okullarımızın tamamı ile taşımalı eğitim sağlanan öğrencilerimiz için (Özel Eğitim Öğrencileri dahil); eğitim - öğretime 24.03.2022 Perşembe günü 1️ gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

25 Mart Cuma gününe ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.