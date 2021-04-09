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Eğitim Kars liseleri taban puanı 2021 |Kars liseleri kontenjanları
Eğitim

Kars liseleri taban puanı 2021 |Kars liseleri kontenjanları

Nisan ayına girmemiz birlikte eğitim öğretim döneminin de sonuna yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Liseye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. MEB sınav başvurularının 5 ve 14 Nisan tarihleri arasından gerçekleşeceğini bildirdi. Bunun üzerine liseye gitmek için, lise taban puanları ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. Peki, Kars liseleri taban puanı 2021, Kars liseleri başarı sıralaması ve Kars liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-09 11:06:00 -
Kars liseleri taban puanı 2021 |Kars liseleri kontenjanları

Ortaokul 8. sınıfı bitiren her öğrenci Lise Giriş Sınavına girerek lise 1 yani 9. sınıfa geçmektedir. Öğrenciler, LGS’den aldıkları puanlara göre çeşitli liseler yerleştirilmektedir. LGS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri liselerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Kars liseleri taban puanı 2021, Kars liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

Kars liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Kars liseleri taban puanları için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

 
 
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