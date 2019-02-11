Kars-Erzurum arasında korkunç kaza! 20 yaralı
Kars-Erzurum arası yolcu taşıyan midibüsün, yolun buzlu ve sisli olması nedeniyle kaza yapması sonucu 20’nin üzerinde yolcu yaralandı.11 Şubat 2019 Pazartesi 10:59
Kars-Erzurum arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs, yolun buzlu ve sisli olması nedeniyle önde seyir halindeki kamyona arkadan çarparak kamyonun devrilmesine neden oldu. Kazada 20'nin üzerinde kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.
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