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Yerel Kars bildiğiniz gibi
Yerel

Kars bildiğiniz gibi

Kars eksi 22’yi gördü, soğuk havanın etkili olduğu ilde adeta her yer buz tuttu.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 10:12:00 -
Kars bildiğiniz gibi

Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin eksi 22’yi gösterdiği Kars’ta soğuktan işyerlerinin kilitleri ve pencereleri dondu, soğuktan çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye ve kilim örttü.

Soğuktan Kars’ta bir işyerinin camlarında buz kitlesi oluştu. İşyeri çalışanı buz tutan cam ve çerçeveleri adeta kazıyarak buzlarını temizledi. İşyerinin donan kapı kilidi ve camlarını havanın ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne serdi.

Kars’ta soğuk havanın etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Evet Kars’ta baharın gelmesini beklerken, sabaha eksi 22 derece soğuk ile uyandık. Kars donuyor adeta, kışın en zemheri, en soğuk günlerinden birisini yaşıyoruz Kars’ta” dedi.

Soğuk havadan dolayı il merkezinden geçen Kars Çayı’ndan çıkan buğular ise kameralara yansıdı.

Kars’ta Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Bahar bekleyen ilde adeta her taraf dondu. Soğuktan cadde ve sokaklar ise boş kaldı.
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