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Yerel Kars beyaza büründü!
Yerel

Kars beyaza büründü!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 20:58:00 -
Kars beyaza büründü!

Kars'ta etkili olan kar yağışı Sarıkamış ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Kars'ta etkili olan kar yağışı Sarıkamış ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Kars'ta etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen sokaklarda çocuklar doyasıya eğlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kar topu oynadı, kızakla kaydı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçede çocuklar kar topu oynadı.
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