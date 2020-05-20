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Yerel

Kars Barajı taştı, Çamçavuş köyünde bir tek cami minaresi kaldı

Kars Barajı'nın tamamen dolmasıyla birlikte baraj suyu altında kalan Çamçavuş köyünden geriye sadece cami minaresi kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:54:00 -
Kars Barajı taştı, Çamçavuş köyünde bir tek cami minaresi kaldı

Kars Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerinde 47 bin 578 hektar tarım arazisini sulamak ve enerji üretimi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında temeli atılan Kars Barajı, 2018 yılından itibaren su tutmaya başladı.

182 milyon metreküp su depolayarak yılda 9,76 milyon metreküp elektrik üretmesi planlanan Kars Barajı'nda, geçen yıl yüzde 93'lük doluluk oranına ulaşılınca kapaklar açıldı. Suyun büyük bir bölümünün tahliye edilen baraj gölünün altında kalan Boğazköy ve Çamçavuş köyleri görüldü.

Tahliye işlemi tamamlanan barajda baharla birlikte kapaklar yeniden kapatılarak su tutulmaya başlandı. Yağmur ve eriyen kar suları sebebiyle baraj gölünde bulunan Boğazköy ve Çamçavuş köyleri yeniden suya gömüldü. Suların hızla yükseldiği baraj gölünde, Çamçavuş köyünden geriye cami minaresi kaldı.

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