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Karpuzlu'daki yangın kontrol altına alındı
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Gündem Karpuzlu'daki yangın kontrol altına alındı
Gündem

Karpuzlu'daki yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 20:28:00 -
Karpuzlu'daki yangın kontrol altına alındı

Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi'ndeki başlayan orman yangınına 4 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozerle müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sularında ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Milas ilçesi Çukurköy Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası ile alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

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