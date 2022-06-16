  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Karpuzlar yola saçıldı
Yerel

Karpuzlar yola saçıldı

Bilecik’te karpuz yüklü kamyonetin kaza yapması sonucunda karpuzlar yola saçıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 07:58:00 -
Karpuzlar yola saçıldı

Alınan bilgiye göre, kaza Bilecik’in Osmaneli ilçesi, Camicedit Mahallesi, Ankara Caddesi’nde İsmail K’nin kullandığı karpuz yüklü kamyonet, Murat A’nın kullandığı 06 CJU 366 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonucunda kamyonetin kasasında bulunan karpuzların bir bölümü yola saçıldı.

Kazada yaralanan olmazken, yola saçılan ve zarar görmeyen karpuzlar vatandaşların yardımı ile başka kamyonete yüklendi.

Kaza yapan araçların ve yola saçılan karpuzların kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23