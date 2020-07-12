Karpuz olgun olduğu nasıl anlaşılır? İyi karpuz nasıl seçilir?
Karpuz olgun olduğu nasıl anlaşılır? İyi karpuz nasıl seçilir? Yazın geldiğini belli eden en güzel meyvelerden biri olan karpuzu seçmesi zordur. Aynı şekilde yazın hararetini alan en iyi meyvelerden biri olan karpuzu seçmenin aslında çok basit bir yolu var. Karpuz; kabuğu, sapı, çatlakları ve büyürken toprağa temas ettiği alanla ilgili verdiği ipuçlarıyla nasıl olduğunu anlatır. Peki ama olgun, sulu ve lezzetli karpuz nasıl seçilir? Yuvarlak karpuz mu, oval karpuz mu seçilmelidir? Kelek olmayan ve sulu karpuz nereden anlaşılır? Vurmadan karpuz almanın yöntemleri...
Karpuzun taze, sulu ve tatlı olması kabuğundan belli olan durumlardır. Sapına, büyürken yere temas eden noktaya ve ağırlığına göre birçok nokta, karpuzun nasıl olduğunu belirler. Peki karpuz nasıl seçilir?
- Karpuzun üzerinde örümcek ağına benzer bağlar görürseniz, bu izler karpuz büyürken arılar tarafından iğneyle sokulduğunun belirtisidir. Kısacası tatlı karpuzları arılar hissedip delerler. Güvenerek alabilirsiniz.
- Karpuzun alt kısmının sarı olmasına bakın. Büyürken yere temas eden kısım ne kadar sararmış olursa, karpuz o kadar lezzetli olur çünkü yere değen kısım yeşil olursa daha ham haldedir.
- Büyüklüğüne veya küçüklüğüne bakmadan, ağır olmasına dikkat etmelisiniz. İçinin kelek çıkması ağırlığından fark edilebilir.
- Karpuz sapı da büyük bir belirtidir. Karpuz sapı yeşil ve tazeyse daha hamdır. Fakat karpuz kuru bir sapa sahipse olgunlaşmış bir saptır.
- Uzun oval karpuzlar "erkek", tam yuvarlak olan karpuzlar "dişi" olarak adlandırılır. Erkek karpuzlar sulu, dişi karpuzlar ise tatlı olur.