Karpuz olgun olduğu nasıl anlaşılır? İyi karpuz nasıl seçilir? Yazın geldiğini belli eden en güzel meyvelerden biri olan karpuzu seçmesi zordur. Aynı şekilde yazın hararetini alan en iyi meyvelerden biri olan karpuzu seçmenin aslında çok basit bir yolu var. Karpuz; kabuğu, sapı, çatlakları ve büyürken toprağa temas ettiği alanla ilgili verdiği ipuçlarıyla nasıl olduğunu anlatır. Peki ama olgun, sulu ve lezzetli karpuz nasıl seçilir? Yuvarlak karpuz mu, oval karpuz mu seçilmelidir? Kelek olmayan ve sulu karpuz nereden anlaşılır? Vurmadan karpuz almanın yöntemleri...