  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Malatya’da karnına demir korkuluklar saplanan küçük kız itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 22:01:21 -
Karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Malatya’da karnına demir korkuluklar saplanan küçük kız itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efe Sokakta bulunan bir apartmanın demir korkuluklara tırmanan küçük kızın dengesini kaybetmesi sonucunda korkuluklar karnına saplandı. Çocuğun sesini duyan çevredeki vatandaşlar, olayı görünce durumu hemen 112 Acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğun karnına saplanan demiri kesmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından demir, demir kesme makinesi ile kesilirken yakınları küçük çocuğun ellerini tutarak sakinleşmesini sağladı. Ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından demirin kesilmesi ile sağlık ekiplerine teslim edilen küçük kız çocuğu ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından karnına saplı haldeki demirle birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı