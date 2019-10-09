Karnımda sancı var hangi doktora gitmeliyim? Karın ağrısının hemen herkesin hayatı boyunca en az bir kez karşılaştığı bir durumdur. Karın ağrısının birçok nedeni olabilir. Karın ağrısı, kaburgaların alt kenarından başlayıp kasıklara kadar olan vücut bölümünün ağrılı durumlarına denir. Çocuklarda karın ağrısı için hangi bölüme gidilir? Çoçuklarda karın ağrısı için hangi bölüme gidilir? İşte Karnın sağ tarafının ağrısı için hangi bölüme gidilir? sorusuna ilişkin haberin detayı.

Karın ağrısı yapan durum ve hastalıklar oldukça fazladır. Basit bir üşütmeden, gıda zehirlenmesinden, ameliyat gerektiren ciddi hastalıklara kadar çok sayıda karın ağrısı sebebi vardır. Örneğin, kalp krizinde ya da akciğerlerin iltihaplı hastalıklarında karın ağrısı gözlemlenebilir. Karı ağrısı belirtileri neler? Ağrının yanında ateş, bulantı, kusma, ishal, kanama, kabızlık gibi yandaş şikayetler varsa, Ani başlayıp giderek şiddetlenen geçmeyen ağrılarda hastaların kesinlikle hekime başvurması gerekir.

Karnımda sancı var hangi doktora gitmeliyim?

Karın ağrısı olan kişilerin öncelikle aile hekimine muayene olması gerekir. Eğer karın ağrısı sebebiyle bir uzmana muayene olmak gerekirse çocuklar için çocuk hastalıkları uzmanına, yetişkinler için de genel cerrahi uzmanına muayene olmak gerekir.