2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Okullar 17 Haziran Cuma günü tatil olacak. Öğretmenleri ise karne hazırlığı telaşı sardı. Pek çok öğretmen öğrencilerinin karnelerini doldururken neler yazabileceklerini araştırıyor. Karne için anlamlı sözler cümleler:

Karneye yazılacak kısa öğretmen görüşleri | En güzel karne sözleri 2022:

Başarını tesadüfe değil, çok çalışmana borçlusun. Seni çok tebrik eder başarılarının devamını dilerim.

Sorumluluk sahibi liderlik yönü güçlü çalışkan idealist öğrencimi ve değerli ailesini tebrik ederim.

Tebrik ederim. Derslerinde çok başarılısın, seninle gurur duyuyorum. İleride daha da başarılı olacağına inanıyorum. Başarılarının devam etmesini dilerim.

Saygı, sevgi, azim, zekâ seni anlatan sadece birkaç kelime Tebrikler.

Başarmak zor değil çalışmakla her zorluğun üstünden gelebilirsin unutma bunu örnek öğrencim. Başarılar.

Biricik yavrum başarılarınla bеni çok mutlu ettin. İyi tatiller.

Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim.

Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Gayretli zeki ve başarılı bir öğrencisin fakat hayatta her şey insanın istediği gibi olmayabilir. Hayatın güzelliklerini görüp mutlu olmasını bilmelisin. Mutluluklar senin olsun.

Sene başından beri gösterdiğin gayret seni başarılarınla buraya kadar getirdi. Senden çok memnunum.

Başarılı olmak ve bir yerlere gelmek için çaba sarf ediyor. Çalışmalarını planlayarak arttırırsa ve düzenli okuma yaparsa yorum gücünü geliştirerek daha başarılı olabilir.

Bu yıl gösterdiğin performansın bütün eğitim öğretim hayatınca devam etmesini dilerim. İyi tatiller.

Senin gibi bir öğrenciye sahip olduğum için çok şanslıyım. Beni çok mutlu ettin. İyi tatiller dilerim.

Son dеrеcе başarılı bu dönеm için sеni tebrik еdiyorum. Umarım hayatın boyunca başarılı olursun.