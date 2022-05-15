Havalar ısındıkça öğrencilerin çoğun daha sık 'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, karneler ne zaman verilir?

Karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak 2022

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021'de başladı. İki yıllık hasretin ardından bu sene eğitim kesintisiz olarak yüz yüze devam etti. Mayıs ayıyla birlikte ise okulların ne zaman tatil olacağı merak konusu oldu. Okullar 17 Haziran 2022'de yaz tatiline girecek.

Takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır?

Takdir ve teşekkürle ilgili yönetmelikte şu ifadeler yer alıyor:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.