Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanların başında eğitim geliyor. Milyonlarca öğrenci bu yılın büyük bölümünü uzaktan eğitimle geçirdi. Peki, bu yıl karne verilecek mi?

Karneler ne zaman dağıtılacak? E karne olacak mı?

Tam kapanmanın ardından sınavlara hazırlanan 8. ve 12.sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. 1 Haziran’da ise ilkokul öğrencileri, okullarıyla buluştu. 7 Haziran’da ise ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak. Öğrenciler bu yıl karne alıp alamayacaklarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada karnelerin 18 Haziran’da hazır olacağını okulların ise 2 Temmuz’a kadar açık olacağını belirtmişti.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.