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Eğitim Karneler ne zaman dağıtılacak? E karne olacak mı?
Eğitim

Karneler ne zaman dağıtılacak? E karne olacak mı?

Karneler ayın kaçında verilecek? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümünü uzaktan eğitimle geçirdi. Öğrenciler haziran ayıyla birlikte karnelerini ne zaman alacaklarını araştırmaya başladı. Peki, karneler ne zaman verilecek? Bu sene karne dağıtılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 16:49:00 -
Karneler ne zaman dağıtılacak? E karne olacak mı?

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanların başında eğitim geliyor. Milyonlarca öğrenci bu yılın büyük bölümünü uzaktan eğitimle geçirdi. Peki, bu yıl karne verilecek mi?

Karneler ne zaman dağıtılacak? E karne olacak mı?

Tam kapanmanın ardından sınavlara hazırlanan 8. ve 12.sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. 1 Haziran’da ise ilkokul öğrencileri, okullarıyla buluştu. 7 Haziran’da ise ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak. Öğrenciler bu yıl karne alıp alamayacaklarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada karnelerin 18 Haziran’da hazır olacağını okulların ise 2 Temmuz’a kadar açık olacağını belirtmişti.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek. 

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Eğitim

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