2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Okullar ise 17 Haziran Cuma günü kapanacak. Öğrenciler karnelerin ne zaman basılacağını, yoklama alınma işleminin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, karneler saat kaçta verilir?

Karneler ne zaman basılacak? Karneler saat kaçta verilir? Son hafta yoklama alınır mı?

7 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başladı. Okullar 17 Haziran Cuma günü tatile girecek. Öğrenciler yoklama sebebiyle karnelerin ne zaman basılacağını araştırıyor. Karnelerin baskıya gideceği tarih okuldan okula değişiklik gösteriyor. Ancak karne baskı işleminin çarşamba-perşembe günü tamamlanması beklenir. Eğitimciler ise 'Karneler baskıya girdi yoklama alınmaz' fikrinin yanlış olduğunu, son güne kadar yoklama alma işleminin sürdüğünü öğrencilerin bu noktada hassas davranmaları gerektiğini ifade ediyor.

Okullar 17 Haziran Cuma günü kapanacak. Temmuz ayı itibariyle yaz okulları açılacak. Yaz okulları başvuruları online yapılacak, yaz okulları okulların belirleyeceği tarihlerde açık olacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ise 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.