2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa bir zaman kaldı. Öğrenciler karnelerin ne zaman verileceğini, son hafta yoklama alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki, karneler ne zaman verilecek?

Karneler ne zaman basılacak? Bu hafta okullarda yoklama alınacak mı?

Okullar 17 Haziran Cuma günü tatile girecek. Milyonlarca öğrenci karnesini alıp yaz tatiline başlayacak. Karnelerin basım süreci okuldan okula değişiyor. Ancak 15 Haziran Çarşamba gününe kadar karnelerin basım işleminin tamamlanması bekleniyor. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerin son güne kadar okula gelmelerini yoklamaların alınmaya devam ettiğini sık sık ifade ediyor.

Pek çok öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını da merak ediyor. Bir sonraki eğitim yılının 12 Eylül Pazartesi günü başlayacağı açıklandı. Ayrıca birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.