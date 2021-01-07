Karne ne zaman verilecek? | 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. Alınan tedbirlerle birlikte 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıf öğrencileri okullarına döndü. 6., 7., 10. ve 11. sınıflar okullarına dönmeden yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitim 22 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. 25 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatili başlayacak. 15 Şubat Pazartesi günü ise ikinci dönem başlayacak. Milyonlarca öğrenci bu süreçte karne alıp almayacağını merak ediyor. Peki, karneler dağıtılacak mı?

Karneler dağıtılacak mı? | İlkokul ortaokul lise karne verilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla illere gönderilen yazıda liselerde karne basımı ve dağıtımı yapılmayacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada öğrencilerin e okul üzerinden e karnelerine ulaşabileceğini ifade etmişti. Bakan Selçuk, “Dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.