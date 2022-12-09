Karne tatili ne zaman? Okullar yarıyıl tatiline ne zaman girecek?
Aralık ayıyla birlikte pek çok kişi 'Bu sene okullar ne zaman tatil olacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, karne tatili ne zaman olacak?
Milyonlarca öğrenci kasım ayında ara tatil yaptı. Ara tatilin ardından okullarına dönen öğrenciler aralık ayıyla birlikte karne tatilinin ne zaman olacağını araştırmaya başladı.
Karne tatili ne zaman? Okullar yarıyıl tatiline ne zaman girecek?
2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 14-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Karne tatili içinse geri sayım başladı. Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Tatil karnelerin 20 Ocak Cuma günü dağıtılmasıyla başlayıp hafta sonu tatilinin ardından 6 Şubat Pazartesi günü sona erecek.
İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerine denk gelecek. Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.