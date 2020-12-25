Karne notları nasıl verilecek? Yarıyıl tatili karne notları nasıl hesaplanacak?
Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin iptal edildi ve eğitimine uzaktan olarak devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri birinci dönem sınavların ne zaman yapılacağını ve karne notlarını nasıl hesaplanıp verileceğini merak ediyordu. Gelen son dakika haberine göre yüz yüze sınavlar ertelendi. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı. Peki karne notları nasıl verilecek? Karne notları nasıl hesaplanacak?
Son dakika haberine göre, İlkokul, ortaokul ve lise yüz yüze sınavları 15 Şubat sonrasına ertelendi. Okulda yüz yüze sınav yapılmamış öğrenciler için sadece performans ödevleri geçerli olacak ve not ortalamaları belirlenecek. Öğrencilere karne dağıtımı yapılmayacak. Yüz yüze sınavların yapılacağı net tarih ise Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre bir tarih belirlemesi yapılacak. Konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor" dedi. Bakan Ziya Selçuk, "İlk-ortaokul öğrencilerinin karne notu ders etkinliği katılım puanı üzerinden olacak" dedi.