Karne heyecanına ortak oldular

Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karne heyecanı yaşayan öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu.

Özel Hayat Hastanesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrencileri unutmadı.Bu yılki eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayan 41 öğrenciyi hastanede ağırlayan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, öğrencilere çeşitli karne hediyeleri verdi. Öğrencilerin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Dr. Ahmet Özkul, son birkaç yıldır olduğu gibi bu eğitim-öğretim döneminin sonunda da başarılı öğrencileri hastanede ağırladıklarını söyledi. Dr. Özkul, “Geleceğimiz, umudumuz, yarınlarımız olan çocuklarımızın yaşadıkları karne heyecanını biz de hastanemizde yaşadık, onlar kadar şendik, heyecanlıydık. Hastanemizin de kuruluş yılı olan 41. yıla atıfta bulunarak 41 öğrencimizle bir arada olmak, onların mutluluğunu paylaşmak istedik. Bugün bizlerle birlikte olan ve olamayıp karne heyecanı yaşayan tüm çocuklarımıza iyi tatiller diler, gelecekte de başarılar temenni ederiz” dedi.