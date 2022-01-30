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Yerel Karne hediyesi “mini kayak pisti”
Yerel

Karne hediyesi “mini kayak pisti”

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde bir kafe sahibi, iş yerinin yanında bulunan yokuşu çocuklara karne hediyesi olarak “mini kayak pisti” haline getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 14:09:00 -
Karne hediyesi “mini kayak pisti”

Aşıklar Köprüsü Mesire Alanı’nda kafesi bulunan Özgür Tuncay, bölgede etkili yoğun kar sonrası çocuklar için bir sürpriz hazırladı. İş yerinin yanındaki yaklaşık 40 metrelik yokuşu kayak pisti olarak hazırlayan Tuncay, her gün kaymak için kızak ve naylonlarla gelen çok sayıda çocuk ile ailesine çay ve ıhlamur ikram ediyor. Tuncay, bu yıl bölgede kar yağışının oldukça fazla olduğunu söyledi.

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