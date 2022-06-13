2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Hem aileler hem de öğrencilerin karnelerin daha erken teslim alınma ihtimalinin bulunup bulunmadığını merak ediyor. Peki, karne tatili ne zaman başlayacak?

Karne erken alınabilir mi? Karneler ne zaman saat kaçta verilecek?

Karne tatili 17 Haziran Cuma günü başlayacak. Karnelerin erken teslim alınıp alınmayacağı konusu merak ediliyor. Karneler genellikle çarşamba gününe kadar basılıyor. Karnenin erken teslim edilip edilmeyeceği ise okul ve öğretmenin inisiyatifinde. Karne almanın zorunlu olup olmadığı da merak ediliyor. Bu ise öğrenci ve ailenin kişisel tercihidir, karne notları e-Okul sisteminde yer alıyor. Ayrıca karne günü yani 17 Haziran Cuma günü karnelerin saat kaçta dağıtılacağına ilişkin karar ise tamamen okul yönetimine aittir. Her okulda karne dağıtılan saat farklılık gösterebilir.