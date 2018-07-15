Karnabaharlı kısır nasıl yapılır?
Farklı kısır tariflerini seviyorsanız siz de evinizde karbabaharlı kısır tarifini deneyebilirsiniz.15 Temmuz 2018 Pazar 19:44
MALZEMELER:
Bir adet karnabahar
Yarım soğan
Yarım bardak zeytinyağı
Bir tatlı kaşığı domates salçası
Bir tatlı kaşığı biber salçası
Nar ekşisi
Kimyon
Tuz
YAPILIŞI:
Karnabaharları rondodan geçirerek ufaltalım. Daha sonra karnabahar, soğan ve yağı tavada solana kadar kavuralım. İçine salça ekleyerek kavurmaya devam edelim. Diğer malzemeleri de ekleyerek karıştıralım. Daha sonra servis edelim.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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