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Karnabaharlı kısır nasıl yapılır?

Farklı kısır tariflerini seviyorsanız siz de evinizde karbabaharlı kısır tarifini deneyebilirsiniz.

15 Temmuz 2018 Pazar 19:44
Karnabaharlı kısır nasıl yapılır?

MALZEMELER:

Bir adet karnabahar

Yarım soğan

Yarım bardak zeytinyağı

Bir tatlı kaşığı domates salçası

Bir tatlı kaşığı biber salçası

Nar ekşisi

Kimyon

Tuz

YAPILIŞI:

Karnabaharları rondodan geçirerek ufaltalım. Daha sonra karnabahar, soğan ve yağı tavada solana kadar kavuralım. İçine salça ekleyerek kavurmaya devam edelim. Diğer malzemeleri de ekleyerek karıştıralım. Daha sonra servis edelim.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 19:44
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