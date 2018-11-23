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Karmod evler online alışveriş sitesinde satışta

Karmod, ürünlerini müşterilerinin doğrudan satın alabileceği online satış mağazasını hizmete açtı

23 Kasım 2018 Cuma 08:22
Karmod evler online alışveriş sitesinde satışta

Hazır ev üretimi markalarından Karmod, ürünlerini müşterilerinin doğrudan satın alabileceği online satış mağazasını açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden ürün satışı yapılacak “shop.karmod.com” ile müşterilerin, evleri yakından inceleyerek daha kolay alışveriş yapmaları hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, hazır evlere ilginin her geçen gün artmasıyla müşterilerin, ürünlerini daha yakından incelemek istediklerini aktardı.

Online mağazalarında bulunan ürün açıklamalarını bu doğrultuda detaylandırarak alışverişi kolaylaştırdıklarını belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Sosyal medya mecralarında 1 milyonu aşan takipçimizden özellikle evlerimizle ilgili merak ettikleri hususlar ve fiyatları konusunda her gün yüzlerce mesaj alıyorduk. Bu mesajların tamamına cevap verme imkanı bulamıyorduk. Ürün satışlarımızı online mağazaya taşıyarak bu soruna da çözüm bulmuş olduk. Müşterilerimiz internet satış mağazamıza girerek hem istedikleri ürünle ilgili detaylı bilgiye ulaşıyor hem de kolay alışveriş yapma imkanı buluyor. Bu kadar yoğun kullanımın bulunduğu internet mecrasında direkt hizmet sunuyor olmak oldukça heyecan verici. Karmod olarak müşterilerimizle oluşturduğumuz mevcut güven bağımızı online mağaza ile daha da yükseltme arzusundayız. Ev modellerimizle beraber ofis, konteyner, kabin gibi alternatifli ürünlerimizden en çok tercih edilen planları da bu mağazada inceleme fırsatı bulacaklar. İlk etapta Türkiye içerisindeki müşterilerimize hizmet veren online satışı, ileriki dönemlerde 9 dilde yayın yaptığımız diğer sitelerimizde de gerçekleştirerek ihracat gerçekleştirdiğimiz 100’ün üzerinde ülkede doğrudan satış yapma hedefindeyiz."

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 08:22
  1. Karmod
  2. online satış
  3. Anadolu Ajansı

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