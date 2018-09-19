Karma eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? "Dinimizin kurallarına göre kaldırılmalı"

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr

Yalan haberleriyle sık sık gündeme gelen Cumhuriyet ve Birgün Gazeteleri yeni bir skandala imza atarak, 'Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'nde yapılan güncellemeleri çarpıttı. Malum medya kara propaganda yaparak söz konusu haberleri ' Laik Eğitim Bitiyor ' ve ' Karma Eğitime MEB Darbesi ' manşetleri ile duyurdu.

Son birkaç gündür yaşanan tartışmalara yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada bazı medya organlarındaki haberlerde iddia edildiği gibi karma eğitimin sonlandırılması veya böyle bir duruma zemin hazırlanmasının söz konusu olmadığı bildirildi. "Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır." maddesinin Danıştay İdari Mahkemesince alınan 27 Haziran 2018 tarihli yürütmenin durdurulması kararına istinaden kaldırıldığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Konuyla ilgili şahıslarca açılan idari davada, bu konudaki düzenlemenin kanunda yer aldığı belirtilerek düzenlemenin yeniden yapılması istenmiştir. Mahkeme kararında karma eğitimle ilgili düzenlemenin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15. maddesinde açıkça yer aldığına vurgu yapılarak, söz konusu yönetmelikte okul türlerine göre böyle bir ifadenin ayrıca belirtilmesine gerek olmadığı ifade edilmiştir. Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15. maddesine göre, 'Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.' hükmü açıkça yer almaktadır. Söz konusu medya organlarındaki haberlerde iddia edildiği gibi karma eğitimin sonlandırılması veya böyle bir duruma zemin hazırlanması kesinlikle söz konusu değildir."

"DİNİMİZİN KURALLARINA GÖRE KALDIRILMALI!"

Akit Soruyor ekibi yaşanan 'Karma Eğitim' tartışmalarından sonra İstanbullulara; '' Karma eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? " sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız bir vatandaş sorumuza şöyle cevap verdi:

" Dinimizin hakkına göre kaldırılmalı. Kız ile erkek yan yana geldiğinde ne olur? Ahlaksızlıklar olur. Kaldırılması bence uygundur. "