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Karlov suikastından 10 saat önce

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş’ın olaydan 10 saat önce gittiği hastane görüntülerine ulaşıldı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 06:35
Karlov suikastından 10 saat önce

Dosyadaki görüntülere göre, Altıntaş, 19 Aralık 2016’da saat 08.29’da hastaneye giriyor.

Üzerinde spor kıyafet ve siyah bir mont bulunan Altıntaş, 10 dakikalık bir muayeneden sonra 08.49’da hastaneden çıkıyor.

Ankara Savcısı Adem Akıncı’nın sürdürdüğü soruşturmada, Mevlüt Mert Altıntaş’a bir günlük rapor veren doktor E.D.’nin ifadesine başvuruldu. E.D. “İshal olduğunu söyledi.

Ağrı kesici ve bulantı giderici ilaç yazdım. İstirahat için bir günlük rapor verdim” dedi.

Altıntaş’ın bilgisayarındaki incelemede muayeneden önce internetten ‘ishal’ üzerine araştırma yaptığı belirlendi.

Savcılık kaynakları, saldırganın rapor almasıyla ilgili “Muhtemelen o gün işyerinde aranıp rahatsız edilmek istemedi. Kimseyi şüphelendirmek istemedi. Evinde dinleniyor görüntüsü vermeye çalıştı” yorumu yaptı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 06:35
  1. Ankara
  2. Ağrı
  3. Adem Akıncı
  4. andrey karlov
  5. Mevlüt Mert Altıntaş

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