Karlov suikastı davasında ara karar

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel ve Şahin Söğüt ile tutuksuz yargılanan sanıklardan 10’u ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Sanıklar ile avukatlarının tahliye ve diğer taleplerinin alınmasından sonra mahkeme heyeti ara kararları açıkladı. Heyet, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, mevcut hallerinin devamına hükmetti. Aralarında örgüt elebaşı Gülen’in de bulunduğu firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesini kararlaştıran mahkeme, davayı 20 Kasım’a erteledi.