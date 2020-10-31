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Dünya Karlov suikastı davasında ara karar
Dünya

Karlov suikastı davasında ara karar

Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, o sırada görevli olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:20:00 -
Karlov suikastı davasında ara karar

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel ve Şahin Söğüt ile tutuksuz yargılanan sanıklardan 10’u ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Sanıklar ile avukatlarının tahliye ve diğer taleplerinin alınmasından sonra mahkeme heyeti ara kararları açıkladı. Heyet, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, mevcut hallerinin devamına hükmetti. Aralarında örgüt elebaşı Gülen’in de bulunduğu firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesini kararlaştıran mahkeme, davayı 20 Kasım’a erteledi.

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