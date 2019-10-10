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Karlov suikastı davasında 3 sanık tahliye oluyor

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada, 3 kişinin tahliyesine karar verildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 15:47
Karlov suikastı davasında 3 sanık tahliye oluyor

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada bazı tutuklu sanıklar video konferansla cezaevinden bağlandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Sercan Başar, Kağan Bülbül ve Timur Özkan’ın tahliyesine karar vererek duruşmayı 29 Kasım tarihine erteledi.

Karlov suikastı ve iddianame

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Olaya ilişkin soruşturma sonucunda FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. İddianamede Gülen ile 16 sanığın suikastla doğrudan bağlantıları ortaya konurken "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında "terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye azmettirme" ve "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Soruşturma kapsamında ulaşılan ve biri suikastçı Altıntaş'ın örgüt içindeki "öğretmeni" Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt ile İzmir Polis Meslek Yüksekokulundaki eğitimi sırasında Altıntaş ile aynı "örgüt hücresi"nde yer aldığı kaydedilen 12 sanığın ise cinayetle doğrudan ilişkileri açığa çıkartılamazken, FETÖ üyesi oldukları belirlenerek "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapse çarptırılmaları talep edilmişti.

İddianamede Karlov suikastının arkasında 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedilmişti. Davanın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile Şerif Ali Tekalan ve Emrullah Uslu'nun da aralarında bulunduğu kimi sanıklar firari durumda.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 15:47
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Andrey Karlov

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  • hercaihercai28 dk önce
    YAZIK OLDU ADAMA YAHU. ONU VURAN DA BIR PIS FETOCU VATAN HAINI! SIMDI RAHATMI ACABA! ONU DA SALIN BARI!

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