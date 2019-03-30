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Karlo testi geçti

Türkiye Basketbol 1.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:07
Karlo testi geçti

Türkiye Basketbol 1. Ligi lideri Bursaspor Basketbol takımının yıldız oyuncusu Karlo Vragovic, vücut yağ, kas ve su analizi yaptırdı.


VM Medical Park Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı - Sporcu Diyetisyeni Veysel Ciğerli tarafından vücut yağ, kas ve su analizi yapılan ünlü Hırvat basketbolcu Karlo Vragovic, beslenmesine mümkün mertebe özen gösterdiğini söyledi. Maçtan önce ve sonrası beslenmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Karlo, “Ailemle yemeklerimizi dışarıda yemek yerine evde yeme geleneğimiz var. Bunu korumaya özen gösteriyoruz. Dışarıda yemek, düzensiz beslenme sorununu ortaya çıkarıyor. Yediklerime günün her öğünü çok dikkat ederim. Bir şeyin çok fazla tüketilmesinin zararlı olduğunun şuurundayım” dedi.


Diyetisyen Veysel Ciğerli de Karlo’nun sağlığı ve sporcu sağlığı konusunda şunları söyledi:


"Karlo’nun kilo-boy dengesinin mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Anazli sonuçları çok iyi çıktı. Sporcuların özellikle maç öncesi ve maç sonrası beslenme alışkanları kritik önemde. Karlo’nun buna da ayrıca özen gösterdiği ortada. Karbonhidrat, yağ ve proteinler makro besinleri; vitamin ve mineraller de mikro besinleri oluşturur. Bunların dengeli alınması, sporcu performansı için olmazsa olmazlardır. Sıvı ihtiyaçlarını da su, süt ve süt ürünleri, taze sıkılmış meyve suları ve kompostolardan sağlamalılardır. Günlük toplam sıvı alımı 4 litre su ile birlikte 6-7 litreyi bulabilir."

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:07
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