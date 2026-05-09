  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlk kez görücüye çıktı! Karşınızda yerli ve milli insansız kara aracı Turkcell’den 'Yarının Teknoloji Liderleri'ne 3 milyon 300 bin TL ödül! Mayıs ayında 6 metrelik karla mücadele! Çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalıydı Diyet yapıyorsunuz ama kilo veremiyor musunuz? Bakın sebebi neymiş! O ilde her yer beyaza büründü! Kar kalınlığı 5 metreye ulaştı! Tevfik Diker’den CHP’ye Sert Tepki: Temiz siyaset adına açıklama bekliyoruz Akaryakıtta okkalı indirim! Tabelayı görenler resmen havalara uçtu Osman Gazi’nin fethettiği Söğüt Derbendi kalesi’nin yeri tespit edildi Her 10 tüketiciden 8'i... Besin zehirlenmemesi için... Bu iki alarma dikkat
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Diyet yapıyorsunuz ama kilo veremiyor musunuz? Bakın sebebi neymiş!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Diyet yapıyorsunuz ama kilo veremiyor musunuz? Bakın sebebi neymiş!

#1
Foto - Diyet yapıyorsunuz ama kilo veremiyor musunuz? Bakın sebebi neymiş!

Fazla kilolardan kurtulmak isteyenler için doğru beslenme kadar yapılan hataların fark edilmesi de büyük önem taşıyor. Günlük hayatta fark edilmeden yapılan bazı alışkanlıklar, kilo verme sürecini zorlaştırabiliyor ve motivasyonu düşürebiliyor. Diyetisyen Zeliha Perçin, kilo vermeyi güçleştiren 5 önemli beslenme hatasını anlattı.

#2
Foto - Diyet yapıyorsunuz ama kilo veremiyor musunuz? Bakın sebebi neymiş!

ÖĞÜN ATLAMAK METABOLİZMAYI YAVAŞLATIYOR Öğün atlamanın kilo verme sürecini olumsuz etkilediğini belirten Perçin, "Uzun süre aç kalmak vücudu koruma moduna geçirir ve metabolizma hızını düşürür. Bu durum kan şekerinde dalgalanmalara neden olarak bir sonraki öğünde kontrolsüz yeme isteğini artırır" dedi. Düzenli ve dengeli öğünlerin iştah kontrolü açısından önemli olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Diyet yapıyorsunuz ama kilo veremiyor musunuz? Bakın sebebi neymiş!

GİZLİ ŞEKER TÜKETİMİ Günlük hayatta fark edilmeden tüketilen şekerli ürünlere dikkat çeken Perçin, "Paketli gıdalar, hazır içecekler ve soslar düşündüğünüzden çok daha fazla şeker içerebilir. Bu durum sık acıkmaya ve fazla kalori alımına yol açar. Etiket okuma alışkanlığı kazanmak bu noktada oldukça önemlidir. Gece geç saatlerde yemek yemek metabolizmayı olumsuz etkiliyor. Bu saatlerde metabolizma yavaşladığı için alınan enerjinin yakılması zorlaşır ve yağ depolanma eğilimi artar. Akşam öğünlerinin dengeli planlanması gerekir" dedi.

#4
Foto - Diyet yapıyorsunuz ama kilo veremiyor musunuz? Bakın sebebi neymiş!

DUYGUSAL YEME FARK EDİLMELİ Stres, kaygı ve üzüntü gibi duyguların yeme davranışını tetikleyebileceğini ifade eden Perçin, "Duygusal açlık çoğu zaman yüksek kalorili yiyeceklere yönelmeye neden olur. Bu nedenle fiziksel açlık ile duygusal açlık ayrımını yapmak ve alternatif yöntemler geliştirmek önemlidir. Yetersiz su tüketimi de kilo kontrolünü zorlaştırıyor. Susuzluk hissi çoğu zaman açlıkla karıştırılır. Bu da gereksiz kalori alımına yol açabilir. Günlük yeterli su tüketimi hem metabolizmayı destekler hem de iştah kontrolüne yardımcı olur. Bu yaygın hataların fark edilmesi ve kişiye özel beslenme planlarının uygulanmasıyla kilo verme süreci daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale gelebilir. Doğru yaklaşım küçük ama etkili adımlarla başlar" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı
Gündem

Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, liyakat ve dava anlayışıyla bağdaşmayan açıklamalarıyla siyaset gündemine bomba gibi düşt..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İki kurumun başkanı değişti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İki kurumun başkanı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan..
Saha Expo'da Türk gücü rüzgârı! Ukraynalı kadından Koluman zırhlısı için olay sözler
Sosyal Medya

Saha Expo'da Türk gücü rüzgârı! Ukraynalı kadından Koluman zırhlısı için olay sözler

Dünya savunma sanayiinin kalbinin attığı Saha Expo 2026, Türk mühendisliğinin ulaştığı muazzam seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Fua..
Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma
Dünya

Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma

İran - Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail savaşı yeniden alevlendi. İran ile ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandığın..
'Araplar bizi arkadan vurdu, Osmanlı Türkleri Araplaştırdı'
Aktüel

'Araplar bizi arkadan vurdu, Osmanlı Türkleri Araplaştırdı'

Nurettin Taşkesen Haber Vakti'nde yazdı: Uzun zamandır “Araplar Birinci Dünya Savaşında bizi arkadan vurdu” iddia ve algısına ilaveten yakın..
CHP'li İBB'den Trabzonspor’a 'Kartal' darbesi
Spor

CHP'li İBB'den Trabzonspor’a 'Kartal' darbesi

Trabzonspor’un uzun yıllardır önemli gelir kaynaklarından biri olarak değerlendirilen İstanbul'un Kartal ilçesindeki araziyle ilgili CHP'li ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23