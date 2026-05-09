O ilde her yer beyaza büründü! Kar kalınlığı 5 metreye ulaştı!
Erzurum'da Tercan ilçesinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kapanan Yaylım köyü Kilise mezrasının yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açılıyor.
Erzincan'da Tercan İlçe Özel İdaresi ekipleri, yer yer 5 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan 14 kilometrelik mezra yolunda çalışma başlattı.
"ÇALIŞMALAR SONUCUNDA MEZRAYA ULAŞIM SAĞLANDI" Tercan Şantiye Şefi Fahri Kaya, yoğun kar kütleleri nedeniyle ekiplerin zaman zaman güçlük yaşadığını belirtti.
Kaya, "Yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapalı olan 14 kilometrelik mezra yolunda ekiplerimiz 5 gün süren çalışma yürüttü. Çalışmalar sonucunda mezraya ulaşım sağlandı." dedi.
Bölgede karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.
