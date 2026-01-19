  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi? Ölümün kıyısından döndü! Sosyal medya bu kazayı konuşuyor 'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi! Trump Grönland için resti çekti! "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak!" İran'da karşılık bulamamıştı: Rıza Pehlevi Grönland kralı olmaya hazır olduğunu söyledi! 1 ay boyunca aynı saatte uyuyun! Bakın ne oluyor İspanya'da hızlı trenler çarpıştı! Raydan çıkan vagonlar can pazarını getirdi! Rusya daha fazla altın satacak! İşte sebebi Dolar çöküşte: Küresel belirsizlik sürüyor Asya'dan büyüme sinyali 19 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Karlı yolda kayan kamyon işçiyi yaraladı
Gündem

Karlı yolda kayan kamyon işçiyi yaraladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Karlı yolda kayan kamyon işçiyi yaraladı

Bartın'da belediyeye ait çöp kamyonunun karlı yolda kayması sonucu araç ile toprak zemin arasında sıkışan işçi yaralandı.

Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı yapılan uyarıların sürdüğü sabah saatlerinde, Ağdacı Mahallesi'nde belediyeye ait çöp kamyonu kontrolden çıkarak geriye doğru kaydı. Kamyonun arkasındaki belediye işçisi, kayarak toprak zemine çarpan araç ile toprak zemin arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri ile belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. Kamyon ile toprak zemin arasında sıkışan 45 yaşındaki belediye işçisi Gökhan Akgün, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yapılan ilk kontrollerde bacağından yaralandığı belirlenen Akgün, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Karlı yollarda GPS tuzağı: Tır sürücüsü mahsur kaldı
Karlı yollarda GPS tuzağı: Tır sürücüsü mahsur kaldı

Yaşam

Karlı yollarda GPS tuzağı: Tır sürücüsü mahsur kaldı

Zamanla yarış! Karlı yolda zehirlenen kişiye iş makinesiyle ulaşıldı
Zamanla yarış! Karlı yolda zehirlenen kişiye iş makinesiyle ulaşıldı

Yerel

Zamanla yarış! Karlı yolda zehirlenen kişiye iş makinesiyle ulaşıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23