Gündem Suriye askeri teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!
Gündem

Suriye askeri teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye ordusundan bir askerin, esir aldıkları PKK/YPG’li teröristi Türkçe tokatladığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda askerin Türkçe konuşarak “Kandil’in köpekleri bunlar" dedikten sonra teröristi tokatladığı anlar yer alıyor.

Suriye ordusu YPG/SDG işgalindeki bölgeleri peş peşe temizlemeye devam ederken Suriye ordusundan bir askerin esir aldıkları teröristleri bindirdikleri bir aracın arkasında taşırken Türkçe konuştuğu anlar dikkat çekti. Askeri esir alınan teröriste ithafen peş peşe “Kandil’in köpekleri bunlar” dedikten sonra tokatladığı anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

ata

itleri niye itlaf etmemişler?????
