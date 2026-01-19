Nefesler tutuldu: Galatasaray'ın Can'ı geliyor! Son haftalarda başarısız oldu...
Transfer görüşmeleri için Can Armando Güner'i İstanbul'a getiren ancak daha sonra geri göndermek zorunda kalan Galatasaray bu kez mutlu sona ulaşacak.
Ara transfer dönemi ilk transferini gerçekleştirmek isteyen Galatasaray'da Can Armando Güner ile ilgili yeni gelişme yaşanıyor. Yeni iddiaya göre Can Armando Güner ve Galatasaray, yaz transfer dönemi için anlaşmaya vardı.
Alman basınından Sky DE'de yer alan habere göre; Galatasaray, Can Armando Güner'le 4,5 yıllık anlaşmaya vardı. Transferin hemen olması için ise Galatasaray 200 bin euro + 50 bin bonus + satıştan pay teklif etti.
Gladbach oyuncuyu devre arasında bırakmak için 500 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 25 pay talep ediyor.
Galatasaray devre arasında transferi bitirmek için elinden geleni yapıyor.
