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Yaşam Karla kaplı dağlarda yaban keçileri
Yaşam

Karla kaplı dağlarda yaban keçileri

Yeniakit Publisher
2023-12-23 20:06:00 -

Karla kaplanan Munzur Dağlarında sürü halindeki yaban keçileri havadan görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı. Çok sayıda yaban keçisi karlı dağlarda dron ile görüntülendi. Yaban keçilerinin kameraya yansıyan sevimli halleri ise izleyenlerin içini ısıttı.

Bir zamanlar terör endişesi duyulan Tunceli ile Erzincan arasındaki Munzur Dağlarında Erzincan ve Tunceli Jandarma Komutanlığı timleri, Kemah, Pülümür, Ovacık kırsallarında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla terörün adeta sonunu getirdi. Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonunda artış gözlendi. Kışla birlikte karla kaplanan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen yaban keçileri sürüler halinde görüntülendi.

Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçileri ve şamualar aynı kare içerisinde Erzincan’da doğa gezgini Meriç Yeter tarafından Kılıçkaya ve Akbaba zirvelerinde görüntülendi. Keçiler dronu zaman zaman tehlike zannederek kaçarken zaman zaman da kameraya adeta poz verdi.

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