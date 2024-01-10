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Aktüel Binanın 4. katından park halindeki aracın üstüne düştü, durumu ciddi
Aktüel

Binanın 4. katından park halindeki aracın üstüne düştü, durumu ciddi

Yeniakit Publisher
2024-01-10 03:03:00 - 2024-01-10 03:08:07
Binanın 4. katından park halindeki aracın üstüne düştü, durumu ciddi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, kar yağışı nedeniyle karla kaplanan antenin üzerini temizlerken 4. katın çatısından 3 katlı binanın çatısına, ardından da park halindeki aracın üzerine düşen adam ağır yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, kar yağışı nedeniyle karla kaplanan antenin üzerini temizlerken 4. katın çatısından 3 katlı binanın çatısına, ardından da park halindeki aracın üzerine düşen adam ağır yaralandı.


Olay saat 00.00 sıralarında Osmaniye mahallesi Hacı Eyüp çıkmazındaki 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Rıdvan A.(47), evinde oturduğu sırada televizyon kanallarında sinyal olmadığını fark etti. Antenin üzerinin kar dolması nedeniyle kanalların çekmediğini düşünen Rıdvan A., 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Antenin üzerindeki karı temizlediği sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden adam, yuvarlanarak bitişiğindeki 3 katlı binanın çatısına düştü. Oradan da yuvarlanan adam yaklaşık 7 metre yükseklikten sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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