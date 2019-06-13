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Karkamış Antik Kenti'nde kazılar yeniden başladı

Suriye sınırına sıfır noktadaki dünyanın önemli antik kentlerinden Karkamış'ta Türk-İtalyan ekip tarafından yürütülen kazıların bu yılki bölümü başladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:17
Karkamış Antik Kenti'nde kazılar yeniden başladı

Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde bulunan "Karkamış Antik Kenti"nde yürütülen kazılara başkanlık eden İtalya'nın Bolonya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nikolo Marchetti, yaptığı açıklamada, Karkamış Antik Kenti'nin milattan önce 2'nci bin yılda Anadolu'da ve Mezopotamya'da hüküm süren Hititlerin önemli kentlerinden olduğunu söyledi.

Kazı alanında 25 kişilik uzmanın yanı sıra yaklaşık 30 işçinin çalıştığını anlatan Marchetti, antik kentin 65 hektarının Türkiye, 35 hektarının Suriye tarafında bulunduğunu aktardı.

Kazılara 2011'de başlandı

Marchetti, 8 yıldır antik kentte kazı yaptıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Kazılara 2011'de başladık. Geçen yıl güvenlik nedeniyle kazıları yapamamıştık. Bu yıl 3 ay kalacağız. Bu yıl iki imparatorluk dönemi sarayları olan tepedeki büyük saray ve aşağı sarayda çalışıyoruz. Önceki yıl buradan 'bulla' adı verilen çok önemli mühür baskılar çıkmıştı. Bu mühür baskılar Karkamış'ın prensleri ve yöneticilerine, idarecilerine ait. Bu yıl da yine saraydaki kazılarımız sürecek. Güney kapı olarak adlandırdığımız bölgede Roma dönemi eserleri bulunuyor. Ama buradaki eserler çok zarar görmüş. Sütunlu cadde var ve burası eski dönemlerde adeta taş ocağı olarak görülmüş. Buradaki taşlar belki Rakka'ya belki Bağdat'a gittiler. Fırat kenarında kazıp götürmüşler. Hitit tabakalarında, kerpiç yapılar var. "

Marchetti, Hitit İmparatorluğu'nun bir eyalet krallığı başkenti işlevini yerine getirmiş olan Karkamış kazı alanının, Türkiye'deki en geniş alanda ortaya çıkarılan mimari kalıntılara sahip olduğuna dikkati çekti.

Kazı alanında tabaka tabaka ilerlediklerini, Roma, Asur dönemi kalıntılarının da bulunduğunu aktaran Marchetti, şu anda çalıştıkları aşağı saray bölgesinde önceki kazılarda Asur döneminde yöneticilerin kullandığını tahmin ettikleri bazalt taştan oyulma bir taht da bulduklarını dile getirdi.

Marchetti, "Asur döneminde burada bir kral yok vali var. Onun için biz bu tahtın valinin olduğunu düşünüyoruz. O bölgede valinin yaptığı icraatlarla ilgili çivi yazısıyla yazılmış iki mektup bulduk. Karkamış İmparatorluk dönemi başkent yardımcısı ve Hititlerin o dönemde Orta Doğu'daki en önemli kenti konumunda olan bir yer." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:17
  1. Gaziantep
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