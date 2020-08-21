  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kariye Camisi'nin ibadete açılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Aktüel

Kariye Camisi'nin ibadete açılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 07:35:23 -
Kariye Camisi'nin ibadete açılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

ANKARA (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin kısmi, Danıştay Onuncu Dairesinin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camisi yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bilgi aldım’ diyerek açıkladı: Erdoğan bu yüzden Cuma günü açıklayacak
Gündem

'Bilgi aldım’ diyerek açıkladı: Erdoğan bu yüzden Cuma günü açıklayacak

Gazeteci Metehan Demir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağını duyurduğu müjde ile ilgili konuştu.
Türkiye'nin sahip olduğu altın rezervi açıklandı!
Ekonomi

Türkiye'nin sahip olduğu altın rezervi açıklandı!

Uluslararası Para Fonu (IMF) açıkladığı verilerle Türkiye’nin altın rezervinin 7 aydır artış gösterdiğini bildirdi.
Mustafa Akıncı'dan skandal bir açıklama daha: Türkiye'ye biat etmem!
Dünya

Mustafa Akıncı'dan skandal bir açıklama daha: Türkiye'ye biat etmem!

Skandal çıkışlarıyla büyük tepki çeken KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye düşmanı olmadıklarını belirterek "Türkiye ile karşılıklı s..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı