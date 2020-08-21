Bizans döneminden kalma Kariye Camii 1945 yılında Bakanlar Kurulu Karalı ile müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmişti. Aynen Ayasofya Camii’sinde olduğu gibi Danıştay Onuncu Dairesi Kariye Camii’sinin müze statüsünün iptaline karar verdi. Bu karar sonrası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Kariye Camii’si Diyanet İşleri Başkanlığına devredildi. Peki Kariye Camisi ne nerede? Kariye Cami ne zaman yapıldı? Kariye Camisini kim yaptı? İşte detaylar…

Altıncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen yapı, İstanbul'un fethedilmesinden sonra takvimler 1511 yılını gösterdiğinde Sultan II. Bayezid'in sadrazamlığını yapan Atik Ali Paşa Kariye Kilisesini camiye çevirdi. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Kariye Camii aynen Ayasofya Camiisi gibi müze dönüştürüldü. Ancak Kariye Camisi aslına döndürülmesi bu döneme nasip oldu.

Kariye Camii nerede?

Kariye Camii İstanbul’un Fatih ilçesindedir. Edirnekapı’nın Haliç’e bakan kısmında yer alan Kariye Camii, Bizans dönemine ait olup Bizansın önemli kiliseleri arasında Khora’nın İsâ’ya atfen yapıldığı söylenilen yapı olduğu yer almakta. Kariye Manastır ilk defa, 742 yıllarında isyan edip kendisini imparator ilân eden bir valinin çocukları ile birlikte buraya kapatılması dolayısıyla zikredilir. IV. Haçlı Seferi sırasında (1204-1261) tekrar harap olan Kariye Manastırının Bizans İmparatorluğu’nun sarayın ileri gelenlerinden biri olan Theodoros Metokhites tarafından restore edildiği bu çalışmanın 1321’de bittiği kaynaklarda geçmektedir. İstanbul’un fethinden sonra Sadrazam Atik Ali Paşa tarafından Kariye Manastırı camiye dönüştürülmüştür. 1945 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kariye Camii müzeye dönüştürüldü. Kariye Camii ta ki Danıştay Onuncu Dairesinin kararına kadar. Danıştay 10. Dairesi Bakanlar Kurulu tararını iptal etmesi üzerine Kariye Camii aslına döndörümüş olundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla da Kariye Camii Diyanet'e devredildi.