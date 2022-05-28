Karısının ölümüyle yıkılmıştı... Eve gittiğinde karısını karşısında görünce şoka girdi!

Hindistan’da bir hastanede yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 75 yaşındaki Mutyala Girijamma, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti olarak gösterildi. Ailesi ise gerçeği cenaze töreninden sonra öğrendi.

HASTANEDE KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Kocası Gaddayya, iyileştiğinden emin olmak için her gün onu ziyaret etti, ancak üç günün sonucunda hastaneye ulaştığında eşini göremedi. Sağlık çalışanları eşinin öldüğünü söyledi.

ÖLDÜĞÜNÜ SANDILAR

Ekipler yaşlı kadının vefat ettiği ve virüsün yayılmaması için ceset torbasına koyduklarını söyledi. Ekipler aynı zamanda kadının eşine, kişisel koruyucu ekipmanları giymeden ceste torbasına dokunmaması ve açmamasını tavsiye ettiler.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Karısının cenazesini memleketine götüren Gaddayya, cenaze töreni düzenleyerek defnetti. Birkaç gün boyunca karısının memleketinde yas tutan adam, eve döndüğünde ise ilginç bir olayla karşılaştı. Çünkü birkaç gün önce toprağa gömülen eşi Mutyala, canlı bir şekilde karşısında duruyordu. Üstelik eşinin kendisini hastaneden çıkartmaması ve ilgilenmediğini düşünmesi nedeniyle bir hayli kızgındı.

HASTANEDE KARIŞTIRMIŞLAR

Gaddayya ve ailesi, hastanenin Mutyala olduğunu düşünerek gömdükleri bir yabancının cesedini kendilerine teslim ettiğini öğrenince dehşete kapıldılar. Gaddayya'ya verilen ceset torbasındaki kişinin kimliği henüz bilinmiyor. Hastaneden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ve yetkililere herhangi bir ihmal vakası kaydedilmedi.