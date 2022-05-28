Karısının ölümüyle yıkılmıştı... Eve gittiğinde karısını karşısında görünce şoka girdi!
Hindistan’da 75 yaşındaki Mutyala Girijamma adlı kadının yaşadığı olay akıllara durgunluk verdi. Sağlık ekipleri hastanede tedavi gören yaşlı kadının ailesine hayatını kaybettiğini söylediler. Ailesi ise cenaze töreni düzenleyerek Girijamma’nı son yolcuğuna uğurladı. Kadının eşi Gaddayya ise cenazeden sonra eve gittiğinde karısını canlı gördü. Büyük şok yaşayan Gaddayya, aslında karısı diye başka birini gömdüklerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
Hindistan’da bir hastanede yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 75 yaşındaki Mutyala Girijamma, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti olarak gösterildi. Ailesi ise gerçeği cenaze töreninden sonra öğrendi.
HASTANEDE KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Kocası Gaddayya, iyileştiğinden emin olmak için her gün onu ziyaret etti, ancak üç günün sonucunda hastaneye ulaştığında eşini göremedi. Sağlık çalışanları eşinin öldüğünü söyledi.
ÖLDÜĞÜNÜ SANDILAR
Ekipler yaşlı kadının vefat ettiği ve virüsün yayılmaması için ceset torbasına koyduklarını söyledi. Ekipler aynı zamanda kadının eşine, kişisel koruyucu ekipmanları giymeden ceste torbasına dokunmaması ve açmamasını tavsiye ettiler.
HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Karısının cenazesini memleketine götüren Gaddayya, cenaze töreni düzenleyerek defnetti. Birkaç gün boyunca karısının memleketinde yas tutan adam, eve döndüğünde ise ilginç bir olayla karşılaştı. Çünkü birkaç gün önce toprağa gömülen eşi Mutyala, canlı bir şekilde karşısında duruyordu. Üstelik eşinin kendisini hastaneden çıkartmaması ve ilgilenmediğini düşünmesi nedeniyle bir hayli kızgındı.
HASTANEDE KARIŞTIRMIŞLAR
Gaddayya ve ailesi, hastanenin Mutyala olduğunu düşünerek gömdükleri bir yabancının cesedini kendilerine teslim ettiğini öğrenince dehşete kapıldılar. Gaddayya'ya verilen ceset torbasındaki kişinin kimliği henüz bilinmiyor. Hastaneden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ve yetkililere herhangi bir ihmal vakası kaydedilmedi.