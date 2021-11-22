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Dünya Karısını kiraladığı kobrayla öldürdü
Dünya

Karısını kiraladığı kobrayla öldürdü

Hindistan’da mahkeme, kiraladığı kobra yılanıyla karısını öldüren kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 11:55:00 - 2021-11-22 11:56:09
Karısını kiraladığı kobrayla öldürdü

 

Hindistan’da mahkeme, kiraladığı kobra yılanıyla karısını öldüren kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı. Adamın daha önce bir kez daha yılan kullanarak karısını öldürmeye teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Haber Global’in CNN International'dan aktardığı habere göre, Hindistan’ın Kerela eyaletine bağlı Kollam’da mahkeme, uyuduğu sırada karısının üzerine kobra yılanı salan ve hayvanı eşini sokmaya zorlayan P. Sooraj'ı cinayetten suçlu buldu. Mahkeme, zanlıyı, yaşını göz önüne alarak idam cezasına çarptırmadı ancak söz konusu suçun kötü örnek teşkil etmemesi için müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Hayatını kaybeden kadının ailesi, damatları için ölüm cezası beklediklerini ve kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını bildirdi. Sooraj, daha önce bir kez daha yılan kullanarak karısını öldürmeye teşebbüs etmişti. Davaya bakan savcı, 11 Ekim’de cinayetten suçlu bulunan zanlının idamını talep etmişti.

 

 

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