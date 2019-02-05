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"Karıma az para teklif ettiniz" deyip hepsini öldürmüş!

Gaziantep'te karısının akrabası olan 3 kişiyi başlarından vurarak öldüren, 2 kişiyi de ağır yaralayan cani damadın, kayınpederinin mirasından verilen 400 bin TL'yi beğenmediği için cinayetleri işlediği iddia edildi.

05 Şubat 2019 Salı 14:25
"Karıma az para teklif ettiniz" deyip hepsini öldürmüş!

Gaziantep’te miras yüzünden damatları Ertan Daşdelen tarafından silahla vurularak öldürülen Bayram Şahin (69), Özden Şahin (60) ve Dilek Çakmak (36) öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.

Zanlı Daşdelen'in kayınpederi Mahmut Şahin, 2 yıl önce akciğer kanserine yakalandığını öğrenince bütün mirasını 4 kız, 3 erkek çocuğuna eşit olarak paylaştırdı. 1 yıl önce hayatını kaybeden Mahmut Şahin'in paylaştırdığı mirastaki haklarından feragat eden 4 kız kardeş, malları 3 erkek kardeşine dağıttı.

400 bin TL'yi beğenmedi

Ancak buna itiraz eden Sultan Daşdelen'in eşi Ertan Daşdelen, eşini 3 ay önce annesinin evine geri gönderdi. Yaşanan mal paylaşımı tartışmalarından sonra devreye giren Sultan Daşdelen'in akrabaları, zanlıya 400 bin TL vermeyi teklif etti. Ancak bu parayı az bulan Daşdelen'in, eşinin payına düşen bütün malları istediği ileri sürüldü.

Eşinin hakkının tamamını isteyen zanlının, aile ile sık sık tartıştığı, baldızları ile kayınvalidesini ise eşini kendisinden ayırmak istemekle suçladığı öğrenildi.

Daşdelen'in başından vurarak öldürdüğü eşinin amcası Bayram Şahin'i ise mirası eşit olarak dağıtmadığı için suçladığı iddia edildi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 14:25
  1. Gaziantep
  2. cinayet
  3. damat dehşeti
  4. katliamın nedeni ortaya çıktı
  5. Ertan Daşdelen

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