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Karikatür Yarışması başvurularında son 1 hafta

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 2’ncisini düzenlediği "Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması" başvurularının tamamlanmasına son 1 hafta kaldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:35
Karikatür Yarışması başvurularında son 1 hafta

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 2’ncisini düzenlediği "Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması" başvurularının tamamlanmasına son 1 hafta kaldı. Amatör ve profesyonel herkesin katılabildiği yarışma da "Denizli’de Turizm" konulu karikatürler yarışacak.


Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Ulusal Karikatür Yarışması başvuruları yoğun bir şekilde devam ederken, müracaatların tamamlanmasına son 1 hafta kaldığı hatırlatıldı. Üç kategoride düzenlenen yarışmada 9-14 yaş arası, 15-18 yaş arası ve 18 yaş üstündeki kişilerin karikatürleri değerlendirmeye tabi tutulacak. "Denizli’de Turizm" konusunun işleneceği karikatür yarışmasının seçici kurulunda Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı,Karikatüristler Kübra Deligöz, Savaş Ünlü, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Altan Özeskici, Ali Şur yer alacak. Dereceye giren karikatüristlere ödülleri Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Kitap Fuarı’nın açılışında verilecek. Ödül töreninin ardından dereceye giren karikatürler fuar alanında sergilenecek.



Başvurular 22 Şubat’ta son bulacak


Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Ulusal Karikatür Yarışması’nın birincisine 3 bin TL, ikincilik ödülünü alana 2500 TL, üçüncülük ödülünü alana 2000 TL, mansiyon ödülü alanlara da 1000 TL ödül verileceği ve ayrıca 18 yaş altı 6 genç çizere özendirme ödülü verileceği açıklandı. Yarışmaya başvuru süresinin 22 Şubat 2019 Cuma günü son olacağı ifade edildi. Karikatürlerin “Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı, Altıntop Mah. Lise Cad. No:2, PK:20100-Denizli” adresine;posta-kargo ile gönderileceği gibi elden tutanak karşılığı teslim edilebileceği, posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; belediyeye ulaştığı tarih kabul edileceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:35
  1. kültür
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