KARGU İHA’nın üretim miktarı açıklandı

2017 yılında STM tarafından geliştirilen KARGU Vurucu İHA (İnsansız Hava Aracı)’nın üretim faaliyetleri devam ediyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, KARGU’nun şu ana kadarki üretim adedi ile ihraç edilen ülke sayısını açıkladı.

CNN TÜRK’ten Ahmet Melik Türkeş’in sorularını yanıtlayan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şu ana kadar 3 bin adete yakın KARGU İHA üretildiğini açıkladı. Üretilen Vurucu İHA’lar ise hem Türk güvenlik birimleri hem de dost ve müttefik ülke orduları tarafından kullanılıyor.

Güleryüz, "Zırh delici mühimmat entegrasyonu üzerine çalışıyoruz, nihai entegrasyon testleri yapılıyor. Hedef seçtikten sonra KARGU, yaklaşık 140/145 km/sa hızla dalışa geçiyor. Operatörün tuşa basmasıyla birlikte de kendini, seçilen irtifada infilak ettiriyor. Ona karşı bir şey yapabilmek kolay değil. Şu anda yaklaşık 10 tane ülkeye ihraç ettik. Birçok ülkeyle de görüşmelerimiz devam ediyor" açıklamalarında bulundu.

STM KARGU Vurucu İHA özellikleri

KARGU İHA, azami 10 kilometre menzile sahip. Yaklaşık 30 dakika boyunca hava kalabilen elektrik tahrikli KARGU İHA, 1.3 kilogram ağırlığındaki parçacıklı harp başlığı ile anti-personel görevi icra edebiliyor. STM, KARGU’nun Pasif RF Arayıcı Başlıklı ve Anti-Tank Harp Başlıklı konfigürasyonlarını geliştirmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Kabiliyetler

- Gündüz ve gece etkin operasyon

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Hassas vuruş kabiliyeti

- Düşük radar kesit alanı

- Farklı mühimmat seçenekleri

- Hareketli hedeflerin tespit ve takibi

- Yüksek performanslı, otonom seyrüsefer ve uçuş kontrol algoritmaları

- Tek er tarafından kullanılabilme

- Görevi terk veya kendini imha kabiliyetleri

- Elektronik yaklaşma tapası

- Görüntü işleme tabanlı atış kontrol sistemi

SavunmaSanayiST