  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kargo kolilerinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 10:15:46 -
Kargo kolilerinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki bir kargo aktarım merkezinde 13 kolide 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara, 790 parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğin azaltılmak amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, bir kargo aktarım merkezine baskın düzenlendi.

Buradaki 13 kolide yapılan aramada, 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara, 790 parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı