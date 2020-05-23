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Kargı’da cadde ve sokaklar bomboş kaldı

Ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlanmasını ilk gününde Kargı’da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 18:44:24 -
Kargı’da cadde ve sokaklar bomboş kaldı

Ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlanmasını ilk gününde Kargı’da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.


Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararının ilk gününde Kargı görüntüsü ile adeta hayalet şehri andırdı. Bayram boyunca sürecek olan kısıtlamada polis tarafından ilçe girişi ve caddelerde güvenlik önlemleri alındı.


Pandemi nedeniyle ilk kez sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kargı’da, bugün market, kasap ve kuru yemişçileri gibi iş yerleri 10.00 ile 17.00 arası açıktı. Saatlerin 17:00’i göstermesiyle birlikte market, kasap ve kuru yemişçilerde kapatıldı. Şuana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı ilçede polis kısıtlamanın birebir uygulanması için sürekli devriye halinde geziyor.


Yayınlanan genelge dahilinde istisnai kişiler ve işletmeler yasaktan muaf tutuluyor. Polis genelge kapsamı dışında olup da sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulayacak.

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