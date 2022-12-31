KARGI Anti-Radyasyon İHA, Haziran ayında düzenlenen EFES 2022 Birleşik, Müşterek, Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı esnasında ilk kez sergilenmişti. Geliştirme faaliyetlerinin son safhasında olduğu bilinen KARGI İHA’nın menzili açıklandı.

Hava aracında kullanılan PG50 motorunun üretimini gerçekleştiren TEI’nin Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, KARGI’nın menziliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akşit tarafından yapılan açıklamada, "Takıldığı platformun yaklaşık 700-800 km’lik bir menzile ulaşmasına imkan veriyor" ifadeleri kullanıldı.

Böylelikle KARGI İHA’nın menzili, ilk kez TEI Genel Müdürü Akşit tarafından açıklanmış oldu. Halihazırda Türk Hava Kuvvetleri envanterinde, İsrail üretimi HARPY Anti-Radyasyon İHA bulunuyor. HARPY’nin bir üst modeli olan HAROP ise çeşitli ülkeler tarafından aktif olarak kullanılıyor.

KARGI’nın, HAROP’un muadili olduğu üzerinde duruluyor. Genellikle bu tip kritik mühimmatların menzil bilgisi ise gizlilik ilkeleri kapsamında açıklanmıyor. Ancak HAROP’un da benzer menzillere sahip olduğu tahmin ediliyor.

KARGI İHA’nın özellikleri

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre KARGI; tıpkı İsrail üretimi HAROP gibi 6+ saat havada kalış süresine, çift yönlü datalink ile SATCOM iletişim sistemlerine ve hedef arayışı esnasında havada dolanma (loitering) ve home-of-jam gibi gelişmiş yeteneklere sahip.

Muadil sistemlerde olduğu gibi roket motoru (booster) sayesinde kanisterinden ayrılacak KARGI İHA, irtifa aldıktan sonra kendi üzerindeki motorunu çalıştıracak ve görev sahasına intikal edebilecek. İstenilen bölgede ‘loitering’ faaliyeti gerçekleştirerek pasif radar arayıcı başlığı ile hedefin tespit edecek KARGI, aynı zamanda elektronik-harp sistemlerini de imha edebilecek. KARGI İHA, istenildiği taktirde kamyona monte edilerek mobil hale de getirilebilecek.

Hedef imhasının yanı sıra KARGI, düşman hava savunma unsurları için bir baskı görevi de icra edebilecek. KARGI’nın havada olduğunu tespit eden hava savunma radarı, komuta-kontrol aracı, link aracı ve atış kontrol radarı gibi düşman unsurları, anti-radyasyon mühimmatlarına karşı en basit öz savunma kabiliyeti olduğu için kendilerini kapalı konuma getireceklerdir. Bu sayede de dost hava unsurları için bölgede bir geçiş kanalı açabilecektir. Anti-Radyasyon İHA’larının görevleriyle ilgili sayısız senaryo bulunmaktadır.

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