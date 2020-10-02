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Teknoloji Kargaların insanlarla ortak bir özelliği keşfedildi
Teknoloji

Kargaların insanlarla ortak bir özelliği keşfedildi

Almanya'da gerçekleştirilen yeni bir araştırma sonucu, kargaların insanlarla ortak bir özelliğe sahip olduğu keşfedildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 03:56:00 -
Kargaların insanlarla ortak bir özelliği keşfedildi

Almanya Tübingen Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştrma sonucu kargaların bilinç özelliğine sahip olduğunu keşfetti.

Çalışma kapsamında, 2 karga bir görsel uyaran gördüklerinde renkli ışıkları gagalamaları için eğitildi. Bazıları belirgin, bazıları belirsiz olan uyaranlara karşı kuşların farklı tepkiler verip veremeyeceği gözlemlendi.

Aktivite sırasında kargaların beyin dalgaları kaydedildi. İncelemeler sonucu, kargaların farklı deneyimlere farklı tepki verdikleri ve dışarıdan gelen uyaranları kendi bilinçleriyle yorumlayabildiklerini gösteren beyin aktiviteleri olduğu ortaya çıktı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan hayvan fizyolojisi profesörü Andreas Nieder, bu keşfin çok önemli olduğunu söyledi.

Çalışma sonuçları, dünyaca ünlü bilim dergisi Science'da yayınlandı.

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